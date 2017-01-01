"5. Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması"

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl beşincisi düzenlenen "Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde, değerler eğitimi kapsamında gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda yapıldı.

Törene katılan Yeşilçam oyuncularından İzzet Günay, genç sinemacılarla buluşmanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Sinema adına bir şeyler yapmak gerektiğini belirten Günay, "Sinemaya çok şey borçluyuz. Her zaman sinemaya bir katkım olsun istiyorum. Güzel bir çalışma yapılmış, gençlerimizi, fidanlarımız inşallah büyük çınarlar olacaklar." dedi.

Günay, eski filmleri izlerken çok duygulandığını, güzel yaşanmışlıklar olduğunu ifade etti. Günay, "Antalya, benim için özel bir yer. İlk Antalya Altın Portakal ödülü bana nasip oldu. O ödülü İstanbul'a getirdiler, o dönemde derme çatma ilk yapılan bir festivaldi. Aldığım en önemli, en güzel Antalya ödülüydü." diye konuştu.

Ödül almanın her zaman insanı heyecanlandırdığını, teşvik ettiğini vurgulayan Günay, sinemayla ilgili gençleri kutladığını kaydetti. Koleksiyoner olduğunu ve hobi merakının aktörlüğünün önüne geçtiğine dikkati çeken Günay, koleksiyonlarına çok emek verdiğini anlattı.

Koleksiyon, antika programlarına katılarak, konuşmalar yaptığını dile getiren Günay, şöyle devam etti:

"Hobi insanı sakinleştirir, stresten uzaklaştırır. Hobi, sıkıntılı adamların yapacağı işlerdir. Kendinize pembe bir fanus hazırlama ve dünyayla ilişkinizi kesmek için önemlidir. Toplama merakı, okumayı çok teşvik eder, toplamak için araştırmak gerekiyor. Gençlerimiz de sinema arşivi koleksiyonu yapsın. Sakladıklarımız, ileride yaşayanlar için köprü vazifesi görüyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da yarışmaya katılan 121 filmden 14'ünün ödül aldığına işaret ederek, katılım sağlayan tüm okulların anlamlı bir çalışma yaptığını söyledi.

- Dereceye giren okullara ödülleri verildi

Gazipaşa Karalar Hüseyinli Ortaokulundan yönetmenliğini Gani Utku'nun yaptığı "Düşten Gerçeğe" ve Kepez ATSO Güzel Sanatlar Lisesinden Doğa Çimen'in yönetmenliğini yaptığı "Sinyal Yok" filmleri, Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması'nın birincileri oldu.

Kumluca Mavikent Mustafa Ayşe Acarbulut Al Lisesinden, Samet Çobaner'in yönettiği "Ne Güzel Söylemiş Mevlana" filmine "Yeşilçam Özel Ödülü" verildi.







