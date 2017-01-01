Kırklareli'nde darbe girişimi davası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul'daki darbe girişimine destek vermek amacıyla 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 15 tutuklu eski askeri personelin yargılandığı davanın bugünkü oturumu sona erdi.
TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, ceza infaz kurumu ring araçlarıyla yoğun güvenlik önlemleri altında salona getirildi.
Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonu çevresinde İl Emniyet Müdürlüğünce, geniş güvenlik önlemleri alındı.
Sanık yakınları, salon girişinde oluşturulan polis kontrol noktasından geçirilerek içeri alındı.
Tanık ifadelerinin alınmasına devam edilen duruşmada, altıncı günde dinlenen tanık sayısı 38'e yükseldi.
Sanıklar, duruşmanın ardından geniş güvenlik önemleri altında duruşma salonundan çıkarılarak ring araçlarıyla cezaevine götürüldü.