Hastane fobisini çizgi film kahramanlarıyla yenecekler

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, üniversite öğrencileriyle Siirt Devlet Hastanesi duvarlarını çocukların hastane fobisini yenmesi için çizgi film karakterleriyle renklendirdi.
Belediye ekipleri ve Siirt Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin ortak çalışmasıyla, Siirt Devlet Hastanesi duvarlarına çocukların sevdikleri çizgi film karakterleri çizildi.
Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın hastaneyi ziyaret ederek çalışmaları yakından inceledi.
Taşkın, burada yaptığı konuşmada, Siirt Üniversitesi Çocuk Gelişiminde okuyan öğrencilerle güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Burayı gezerken bizim bile havamız değişti. Çocuklarımız oyun oynayarak hastalıklarını eğlenceli bir süreçle geçiriyorlar." dedi.
Taşkın, daha sonra hastaları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.