Adıyaman'da kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gerger ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde Mahmut Çiman (37) ile Habip Alakuş arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Mahmut Çiman av tüfeğiyle Habip Alakuş ise kesici aletle ağır yaralandı.
Yaralı Çiman, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine, Alakuş ise Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çiman müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alakuş'un ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.