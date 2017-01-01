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Maçın ardından

16 Mayıs 2017 Salı, 21:13


GÜMÜŞHANE (AA) - Spor Toto 2. Lig'de play-off finaline yükselen Gümüşhanespor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Sahada hak eden kazandı, finale çıktı. Artık her şeyimizle finale hazırlanacağız." dedi.

Kastamonuspor 1966'yı yarı final rövanşında 2-1 yendikleri maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Altıparmak, çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

İç sahada Gümüşhanespor'a karşı oynamanın zor olduğuna işaret eden Altıparmak, şunları söyledi:

"Tabii ki çok sevinçliyiz. Buradan bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi muhteşem desteklediler. Maçın başından beri inanılmaz istekli bir seyircimiz vardı. Onlara aynı şekilde karşılık veren bir takımları oldu. Bugün seyirci, futbolcu ve yönetici dahil olmak üzere Gümüşhanelilerin müthiş bir birleşmesi vardı. Sahada hak eden kazandı, finale çıktı. Oyuncularımı kutluyorum. Artık bütün her şeyimizle finale hazırlanacağız."

Altıparmak, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacakları final maçını kazanıp TFF 1. Lig'e çıkacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

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