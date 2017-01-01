Bilecik'te gübre fabrikasında yangın

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yeni kurulan gübre fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdehalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesinde deneme amaçlı üretim yapan gübre fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika personelinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır, bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti ve fabrika yöneticilerinden bilgi aldı.
Fabrikada büyük hasar oluştuğu belirtildi.