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Bartın’da FETÖ/PDY davası

16 Mayıs 2017 Salı, 22:06

BARTIN (AA) - Bartın’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüte üyelik suçlamasıyla haklarında dava açılan, aralarında eski emniyet müdürü ve akademisyenlerin bulunduğu 5 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilmiş emniyet müdürü Ercan Eser, akademisyenler Murat Sarı, Ali Güvercin, Orhan Er ve İbrahim Saim Sağlam katıldı.

Eski emniyet müdürü Eser, mahkemede yaptığı savunmada, örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullanmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Diğer ayrı davalarında hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklar Sarı, Güvercin, Er ve Sağlam da "silahlı terör örgütüne üye olma" üye olmadıklarını iddia ederek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyalardaki eksiklerin giderilmesi, "ByLock" içeriklerinin istenilmesi için duruşmaları ileri bir tarihe erteledi.

Sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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