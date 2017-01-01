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Bartın merkezli FETÖ/PDY operasyonu

16 Mayıs 2017 Salı, 23:07
Bartın merkezli FETÖ/PDY operasyonu

BARTIN (AA) - Bartın merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün kapatılan dershane çalışanlarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bartın merkezli 8 ilde örgütün kapatılan dershane çalışanlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bartın, İstanbul, Bursa, Kayseri, Mersin, Ankara, Nevşehir ve Kocaeli’deki operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S, T.E, H.Ö, Ü.T, V.U, M.U, H.A, tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

Tutuklanan zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock" kullandıkları öğrenildi.

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