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Batman'da cinsel istismar iddiası

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:25

BATMAN (AA) - Batman Cumhuriyet Başsavcılığından, kentte bir çocuğa cinsel istismarda bulunulduğuna yönelik sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin, "15 Nisan'da çocuğun cinsel istismar olayının öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatılmış, mağdur çocuk ve tanık beyanlarına göre kimliği tespit edilen 4 şüpheli 17 Nisan'da tutuklanmıştır. Kefaletle serbest bırakılan şüpheli kesinlikle yoktur." açıklaması yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, Batman'da yaşanan cinsel istismar olayıyla ilgili son günlerde sosyal medyada yer alan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturma hakkında sosyal medya üzerinden haberleşen ve amaçları adalete hizmet etmek olmadığı anlaşılan kişilerin yanlış bilgiler vermesi üzerine basın açıklaması yapma gereği hasıl olmuştur." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Nisan 2017 tarihinde çocuğun cinsel istismar olayının öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatılmış, mağdur çocuk ve tanık beyanlarına göre kimliği tespit edilen 4 şüpheli Batman 2. Sulh Ceza Hakimliğince 17 Nisan 2017 tarihinde tutuklanmışlardır. Dosyada gizlilik kararı bulunmakta olup kefaletle serbest bırakılan şüpheli kesinlikle yoktur. Söz konusu sosyal medya haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."

Kimliği tespit edilip de işlem yapılmayan şüpheli bulunmadığı bilgisi verilen açıklamada, soruşturma tamamlandıktan bu konuda yasal gereğin yapılacağı belirtildi.


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