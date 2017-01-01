Van'daki terör saldırısı

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VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 güvenlik korucusunun yaralandığı terör saldırısının ardından başlatılan operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 14 Mayıs'ta Taşlıca Mahallesi'nde mayın ve el yapımı patlayıcı araması yapan güvenlik korucusu timine, el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenleyen ve 3 güvenlik korucusunun yaralanmasına sebep olan bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için güvenlik güçlerince operasyon başlatıldığı anımsatıldı.

Operasyonda bu sabah saat 07.45'te ilçenin Topçudeğirmeni Mahallesi kırsalında terör örgütü mensupları ile temas sağlandığı belirtilen açıklamada, "Çıkan çatışma sonucunda bir bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık eden iki şahıs katırlarıyla birlikte yakalanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.