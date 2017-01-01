Bingöl'de "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ormanı"

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de Kuruca Geçidi'nde "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ormanı" oluşturuldu.

Orman Genel Müdürlüğü Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit düşenler için merkez Kuruca köyü yakınındaki bin 780 rakımlı Kuruca Geçidi'nde 60 dekarlık alanda 520 sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, alana son fidanların dikilmesi dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un tarihte çok önemli yer tutacak bir hadise olduğunu belirtti.

Bu milletin bu topraklarda çok bedel ödediğine işaret eden Köşger, "Hemen yakınlarda 33 Şehit Er Anıtı var. Bugün burada 15 Temmuz şehitleriyle ilgili bir orman teşkili çalışması yapıyoruz. Daha ileride Şeref Meydanı Anıtı var. Bu milletin, Bingöl'ün ve bu yöre ahalisinin çok zor bir zamanda kahramanca, cesaretle yazdığı destanlardan birisidir. Bu anıtlarımızı da tekrar gözden geçiriyoruz." dedi.

Türkiye tarihinde altın harflerle yazılan çok hadise bulunduğunu anımsatan Köşger, 15 Temmuz'un bir milletin topyekun ihanete karşı başkaldırışının ve yiğitçe duruşunun simgesi olduğunu vurguladı.

Köşger, şöyle konuştu:

"15 Temmuz, elinde silahı olmayan bir milletin bir ihanete karşı, belki de tüm dünyanın organize ettiği, bütün hasım güçlerin düşmanların koordinasyonuyla bu millete yönetilmiş bir ihanete karşı, bu milletin çıplak bedenlerini, gövdelerini siper ettiği, tankın, topun karşısına elleriyle yürekleriyle çıktığı bir hadise. Bu açıdan çok önemli ve hiç unutulmaması gerekir. Belki dünya tarihinde hiç eşi, emsali olmayan bir hadise. Asla unutturmamamız lazım bu milletin çocuklarını. Onlar için ne yapılsa azdır."

Konuşmaların ardından alanda dikilen fidanlara can suyu verildi.

Törene, Bingöllü 15 Temmuz gazileri Onur Asutay ve Mehmet Akif Özdemir de katıldı.