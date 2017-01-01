Şırnak'ta "Engelliler Haftası" etkinliği

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta "Engelliler Haftası" dolaysıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi, İl Müftülüğü ve Beyazay Derneği tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen programa katılan engelliler spor faaliyetleri yaptı.

Etkinliğe engelli ikiz çocuklarıyla katılan Rıdvan Artunç, engellilere yönelik etkinlik düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beyazay Derneği Şırnak Temsilcisi Sabri Özcan ise ilde yaklaşık 4 bin engellinin bulunduğunu ifade ederek, "Farkındalık oluşturmak için faaliyet yaptık. Her zaman engelli vatandaşların hizmetinde olacağız." dedi.

Şırnak Müftülüğü Temsilcisi Guhdar Zeyrek de Beyazay Derneği ile 3 ayda 300 engelli ailesini ziyaret ederek, yardımda bulunduklarını söyledi.

Farkındalık oluşturmak için engellilere yönelik Kutlu Doğum etkinliği de düzenlediklerini aktaran Zeyrek, "Beyazay Derneği ile engellilerimizi mutlu etmek istiyoruz. Bizler de birer engelli adayı olarak kendimizi onların yerine koyuyoruz. Valiliğimiz, belediyemiz engelliler konusunda çok duyarlılar ve desteklerini esirgemediler." ifadelerini kullandı.