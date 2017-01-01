GÜNCELLEME 2 - Antalya'da patlama: 2 ölü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada, iki kişi öldü. Olayda terör bağlantısı olmadığı açıklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları içerisindeki 4 katlı CY-7 Blokun 3. katındaki daireden, sabah saatlerinde büyük bir patlama sesinin geldiğini duyan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri, binanın çevresine şerit çekti. Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da binaya gelerek incelemelerde bulundu.

Patlamada ölen kişilerin, 44 yaşındaki Nurcan Demiröz ile birlikte yaşadığı 49 yaşındaki Mustafa Alper olduğu öğrenildi. Patlamanın evin holünde oluştuğunu ve dinamitten kaynaklandığını tespit eden polis ekipleri, olayda hayatını kaybeden Mustafa Alper'in uzun süre taş ocaklarında dinamit patlatma işinde çalıştığını belirledi.

- Kızları olay yerine geldi

Polis ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen Nurcan Demiröz'ün kızları S.Ü. ve S.Ü, büyük üzüntü yaşadı. Mahalleliler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kardeşler, bir yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırdı.

Mustafa Alper ve Nurcan Demiröz'ün cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

- "Seni de öldüreceğim kendimi de"

Patlama sırasında evde bulunan ve olaydan yara almadan kurtulan Nalan C. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Nalan C. ifadesinde, Demiröz ve Alper'in sabaha karşı uzun süre tartıştığını ve zanlının, "Seni de öldüreceğim kendimi de" dediğini duyduğunu belirtti. Nalan C. patlama sesinin ardından evden dışarıya çıktığını dile getirdi.

- "Koridorda kopuk uzuvlar gördük"

Aynı binada yaşayan Rahime Yılmaz ise saat 05.00 gibi kavga sesleri duyduğunu söyledi. Demiröz ve Alper'in sürekli kavga ettiğini belirten Yılmaz, "Sürekli tartışma sesleri duyduğumuz için yine önemsemedik. Yatıyorduk. Bir anda evimin kapısı kırıldı. Önce kapıyı birisinin kırdığını sanarak 'Kapıya kim tekme attı' diye dışarı çıktım. Binada yoğun duman gördüm. Sonra yangın çıktığını sandım. Çocukları çıkardım. Ardından dumanın çıktığı Nurcan Demiröz'ün evine girdim. Kopuk bir bacağın üzerine bastım. Korkuyla binadan çıktım." dedi.

Büyük bir patlamayla evden çıktıklarını ve yoğun duman içerisinde zorlandıklarını ifade eden komşulardan Yaşar Çatalkaya ise "Patlama olan eve telefonun ışığıyla girdik. Yaralı aradık. Koridorda kopuk uzuvlar gördük. Patlama koridorda olmuş. Savaş alanı gibiydi. Binanın 3 katında da patlama nedeniyle kapılar, pencereler zarar gördü." diye konuştu.

- "Terör bağlantısı yok"

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, patlamanın saat 05.30 sıralarında meydana geldiği bildirildi.

Mustafa Alper'in "uyuşturucu madde satmak" ve "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlarından GBT kaydının olduğu, Nurcan Demiröz'ün ise eğlence mekanlarında çalıştığının belirtildiği açıklamada, "Her iki şahsın da herhangi bir terör örgütü ile bağlantılarının olmadığı, patlamanın bir terör boyutunun bulunmadığı tespit edilmiştir." denildi.

Olayla ilgili soruşturma, Asayiş Şube Müdürlüğünce çok yönlü olarak sürdürülüyor.