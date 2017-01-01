Kars'ta at tırmığına sıkışan çocuk öldü

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde oyun oynadığı sırada boynu at tırmığı dişleri arasına sıkışan çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karabağ köyünde evlerinin bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki N.A'nın boynu, meralarda biçilen otları toplamaya yarayan at tırmığının dişleri arasına sıkıştı. Uzun süre mahsur kalan N.A'yı gören komşuları, durumu ailesine bildirdi.
Olay yerine gelen N.A'nın annesi, oğlunun hareketsiz bedeniyle karşılaşınca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Ekipler burada yaptığı incelemede 4 yaşındaki N.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sağlık ekiplerince olay yerine çağrılan Jandarma ekipleri de incelemede bulundu. N.A'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.