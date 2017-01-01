Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pamukkale Mahallesi istikametinden Denizli yönüne giden 03 FL 499 plakalı, sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak palmiye ağacına çarptı.
Kazada, 39 yaşındaki Önder Yakal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan İsmail Çakır (17) ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisine alındı.
Yakal’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.