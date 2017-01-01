Antalya'da kadının boğazında sigara söndürülmesi

ANTALYA (AA) - Antalya'da sokakta teyzesiyle yürüyen Dilay Özel'e önce sözlü tacizde bulunduğu ardından da boğazında sigara söndürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Fener Mahallesi 1990 Sokak'ta meydana gelen olayda, şüpheli B.T'nin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, emniyetteki işlemleri tamamlanan B.T'nin adliyeye sevk edildiği, burada çıkarıldığı mahkemece "yaralama" suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.
Antalya'da önceki gün sokakta teyzesiyle yürüyen Özel (20), kendisine sözlü tacizde bulunduğunu, sonrasında boğazında sigara söndürdüğünü iddia ettiği B.T. hakkında şikayetçi olmuştu. B.T, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.