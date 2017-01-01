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Muş'ta terör operasyonu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:36

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce, 16 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösteren sözde "Bulanık-Malazgirt grubu"nun faaliyetlerinin deşifre edilmesi, PKK ile irtibatlı ve iş birliği içerisinde olan kişilerin yakalanması amacıyla Uzgörür Beldesi Alagöz Mahallesi'nde tespit edilen bir adreste arama yapıldı.

Arama sonucunda bir kişi gözaltına alınırken bir kalaşnikof, 103 kalaşnikof fişeği, 2 kalaşnikof şarjörü, bir ruhsatsız tabanca, 2 tabanca fişeği ve tabanca şarjörü ele geçirildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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