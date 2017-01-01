GÜNCELLEME - Kırşehir merkezli 7 ildeki PKK operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkezli 7 ilde, terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 üniversite öğrencisi ve mezununundan 15'i tutuklandı.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik operasyonunda yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Kırşehir Adliyesi'ne gönderildi. Cumhuriyet savcısına iffade veren şüpheliler, "silahlı terör örgütü üyeliği ve destek sağlamak" suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.V.A, E.K, C.Y, B.G, M.D, N.Y, S.K, Ö.H, S.Ş, V.Z, M.K, F.A, M.K, A.Y, Ç.Y. tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) öğrenim gören öğrenciler arasında örgütlenerek, mezun olduktan sonra başka illerde görev verildiği ileri sürülen PKK terör örgütü mensuplarına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 17 öğrenci ve mezunu Kırşehir, Mersin, Ankara, İstanbul, Muş, Batman ve Ağrı'da gözaltına alınmıştı. Daha sonra Kırşehir'e getirilen şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda PKK terör örgütüne ait doküman, afiş, bayrak ve belgeler ele geçirilmişti.