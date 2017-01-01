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Yalova'da FETÖ'nün üniversite yapılanması davası

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 21:24

YALOVA (AA) - Yalova'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında dava açılan, aralarında eski Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu'nun da bulunduğu 16'sı tutuklu, 25 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yalova Ağır Ceza Mahkemesince Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde özel hazırlanan salonda görülen davanın ikinci günkü duruşmasında, tutuklu ve tutuksuz yargılanan bazı sanıklar hazır bulundu.

Duruşmaya 16 tutukludan 15'i ile sanıkların yakınları ve avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan 9 kişiden bazıları da enstitüde oluşturulan güvenlik noktasından geçerek mahkeme salonuna girdi.

Bugünkü duruşmada savunma yapan 7 sanık, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek davadan beraatlarını talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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