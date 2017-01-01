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Sakarya'da FETÖ/PDY davası

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:20

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 34 sanık, hakim karşısına çıktı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya 9 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Ayrıca 2 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıklar savunmalarını yaptı.

Söz verilen tutuklu sanık eczacı Mehmet Emre Onay, yazılı savunmasını daha önce mahkemeye gönderdiğini ve bunu tekrar ettiğini söyledi.

Hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirten Onay, "Hakkımdaki iddia Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeliğidir. Derneğin FETÖ ile alakası yoktur. Derneğe kimse yardım etmemiştir. Dernek, kimseden yardım talep etmemiştir." diye konuştu.

Onay, ticaretle uğraştığı için birçok bankayla çalıştığını, elindeki mevduatları yatırım için Bank Asya'ya yatırdığını ve kar ettiğini daha sonra parayı bu bankadan çektiğini dile getirerek, "Talimatla bankaya para yatırmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer tutuklu sanık veteriner Serkan Yıldız da savunmasına FETÖ dahil hiçbir terör örgütüyle irtibatının olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek başladı.

Bank Asya'ya çağrı üzerine para yatırmadığını, böyle bir çağrı da almadığını öne süren Yıldız, "Çocuklarımı, başarılı olması ve indirim uygulaması nedeniyle Fatih Kolejine gönderdim. Okula taksit dışında para ödemedim. 10 aydır tutukluyum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık esnaf Şakir Işık da savunmasında suçlamaları kabul etmediğini, FETÖ üyeliğinin söz konusu olmadığını söyledi.

Kurallara aykırı suç teşkil edecek bir durumda bulunmadığını kaydeden Işık, "Bahsi geçen dernek, Ferizli ilçesi halkına eğitim ve kültürel faaliyetler yapmak için esnaflar tarafından kurulmuştur. Bu derneğin programlarında FETÖ'nün propagandası yapılmamıştır. 10 aydır tutukluyum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Sanık savunmalarının ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Söz alan sanık avukatları, cumhuriyet savcısının mütalaasına katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin savunmalarına iştirak ettiklerini, sanıkların tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, bir sanığın adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren ve daha önce kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen ve esnafında bulunduğu 34 sanık hakkında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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