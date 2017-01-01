Dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, ışgın ve mantar toplamak için gittiği dağda mahsur kalan kişi 8 saat süren operasyonun ardından kurtarıldı.

Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyü Kaban mevkisine ışgın ve mantar toplamak için giden Murat Kafkas, kayalık alanda mahsur kaldı. Uzun süre kayalıklardan kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışan Kafkas, havanın kararmaya başlamasının ardından cep telefonu ile jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen Üzümlü Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Murat Kafkas'ın tarif ettiği alanı bulmaya çalıştı. Kafkas'ın cep telefonuna ulaşılamaması nedeniyle ekipler, uzun süre bölgeyi aradı. Ekipler, Murat Kafkas'a yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından ulaşabildi.

Kafkas'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

