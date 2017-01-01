İçişleri Bakanı Soylu: (1)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

YALOVA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah saat 04.30'da bir mağaraya saklanmış 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Bir gün önce Muradiye'de İlçe Başkan Yardımcımız gecenin 02.00'sinde evine giderken teröristler yolunu kesmiş, onun amcasının oğlunu orada şehit etmişler. Biz duvara yazdık, 'Bu iş karşılıksız kalmayacak.' diye. Bu gece o evladımızı şehit edenlerin kanı da yerde kalmadı. 3'üne gerekli cezayı güvenlik kuvvetlerimiz verdi." dedi.

Soylu, Altınova Belediye hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yeni bir yolculuğa başladığını fakat bu yolculuğun çeşitli vesilelerle duraksatılmaya çalışıldığını, buna herkesin şahit olduğunu söyledi.

Geçen gün İstanbul'da Savunma Sanayi Fuarı'na katıldığını anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"O bizim mühendislerimizin, o evlatlarımızın yaptıklarını teker teker görmenizi isterdim. Bir taraftan üzerinde ay yıldızlı damganın olduğu insansız hava uçağı... Ne günlerden geldiğimizi biliyoruz. Bu ülkede terörle mücadele etmek için insansız hava uçaklarını İsrail'den Heron aldığımız günleri hatırlıyoruz. Terörün en mücadeleli zamanı içerisinde bozuldu, geri gönderdik 'Tamir edin geri getirin.' diye. Bize vermedikleri günleri biliyoruz ama bugün eski Türkiye değil. Bugün Allah'a şükürler olsun bizim evlatlarımız, mühendislerimiz, gençlerimiz kendi insansız hava uçaklarını üretiyor. Kimseye de ihtiyaç duymuyoruz."

- "Gerekli cezayı güvenlik kuvvetlerimiz verdi"



Soylu, bu insansız hava uçaklarıyla neler yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Daha bu sabah 04.30'da bir mağaraya saklanmış 6 tane daha teröristi etkisiz hale getirdik. Daha bu sabah. Bir gün önce Muradiye'de İlçe Başkan Yardımcımız gecenin 02.00'sinde evine giderken teröristler yolunu kesmiş, onun amcasının oğlunu orada şehit etmişler. Biz duvara yazdık, 'Bu iş karşılıksız kalmayacak.' diye. Bu gece o evladımızı şehit edenlerin kanı da yerde kalmadı. 3'üne gerekli cezayı güvenlik kuvvetlerimiz verdi. Türkiye'yi eski Türkiye ile karıştıranlara hem büyüyerek hem ekonomimizi zenginleştirerek hem de geleceğe doğru güvenli adımlar atarak cevaplarımızı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz."

(Sürecek)