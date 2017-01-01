GÜNCELLEME - Teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma

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ERZURUM (AA) - Erzurum ile Ardahan arasındaki kırsalda, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiği, iki askerin hafif yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Erzurum'un Şenkaya ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanması amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi.

Bölgede bu çerçevede "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-14 operasyonu" düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Operasyon kapsamında Patnos Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Şenkaya Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve güvenlik korucularından oluşan birliklerce gece saatlerinde icra edilen oynak pusu faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarının tespit edilmesi üzerine temas sağlanmış olup, bir terörist silahıyla ölü ele geçirilmiştir. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızdan aldığımız destekle operasyonlara devam etmektedir."

Operasyonda hafif yaralanan 2 askeri personel, Oltu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastaneye gelen Oltu Kaymakam Şenol Turan, yaralı askerlere "geçmiş olsun" dileğinde bulunup sağlık durumları hakkında hastane personelinden bilgi aldı.

- "Bir terörist ağır yaralı olarak kaçtı"

Turan, ziyaret sonrasında, yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri ile teröristler arasında Akşar kırsalında temas sağlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çatışmada bir terörist ölü olarak ele geçirildi. Aynı çatışmada bir teröristin ise ağır yaralı halde kaçtığı bilgisini aldık. Çatışmada bir astsubayımızın ayak topuğuna ve kaval kemiğine mermi isabet etmiş ve hastanemizdeki başarılı operasyonla mermiler çıkarıldı. Çok hafif yaralanan bir yüzbaşımız ise ayakta tedavisinin ardından taburcu edildi." diye konuştu.