ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNCELLEME - Teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:38
GÜNCELLEME - Teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma

ERZURUM (AA) - Erzurum ile Ardahan arasındaki kırsalda, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiği, iki askerin hafif yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Erzurum'un Şenkaya ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanması amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi.

Bölgede bu çerçevede "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-14 operasyonu" düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Operasyon kapsamında Patnos Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Şenkaya Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve güvenlik korucularından oluşan birliklerce gece saatlerinde icra edilen oynak pusu faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarının tespit edilmesi üzerine temas sağlanmış olup, bir terörist silahıyla ölü ele geçirilmiştir. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızdan aldığımız destekle operasyonlara devam etmektedir."

Operasyonda hafif yaralanan 2 askeri personel, Oltu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastaneye gelen Oltu Kaymakam Şenol Turan, yaralı askerlere "geçmiş olsun" dileğinde bulunup sağlık durumları hakkında hastane personelinden bilgi aldı.

- "Bir terörist ağır yaralı olarak kaçtı"

Turan, ziyaret sonrasında, yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri ile teröristler arasında Akşar kırsalında temas sağlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çatışmada bir terörist ölü olarak ele geçirildi. Aynı çatışmada bir teröristin ise ağır yaralı halde kaçtığı bilgisini aldık. Çatışmada bir astsubayımızın ayak topuğuna ve kaval kemiğine mermi isabet etmiş ve hastanemizdeki başarılı operasyonla mermiler çıkarıldı. Çok hafif yaralanan bir yüzbaşımız ise ayakta tedavisinin ardından taburcu edildi." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Spor gösterileri AVM'lere taştı
YEREL

SPOR GÖSTERİLERİ AVM'LERE TAŞTI
Genç iletişimciler 'Çocuk Gelin'lerin sesi oldu
YEREL

GENÇ İLETİŞİMCİLER 'ÇOCUK GELİN'LERİN SESİ OLDU
Başkan Bulutlar'ın 19 Mayıs kutlama mesajı
YEREL

BAŞKAN BULUTLAR'IN 19 MAYIS KUTLAMA MESAJI
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: &quot;Mayıs ayı gençlik ayı&quot;
YEREL

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRÜ TAŞKESENLİGİL: "MAYIS AYI GENÇLİK AYI"
Dengiz Mahallesi'nde su sevinci
YEREL

DENGİZ MAHALLESİ'NDE SU SEVİNCİ
Vali Azizoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı
YEREL

VALİ AZİZOĞLU'NDAN 19 MAYIS MESAJI
Müsteşar Yardımcısı Ayrım'dan Başkan Korkut'a övgü
YEREL

MÜSTEŞAR YARDIMCISI AYRIM'DAN BAŞKAN KORKUT'A ÖVGÜ
TKDK, sözleşme yapacağı başvuru sahiplerini bilgilendirdi
YEREL

TKDK, SÖZLEŞME YAPACAĞI BAŞVURU SAHİPLERİNİ BİLGİLENDİRDİ
Kansızlıkla savaşan besinler
YEREL

KANSIZLIKLA SAVAŞAN BESİNLER
Forum Erzurum'un Anneler Günü'ne özel atölye çalışmalarına yoğun ilgi
YEREL

FORUM ERZURUM'UN ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL ATÖLYE ÇALIŞMALARINA YOĞUN İLGİ
Forum Erzurum, 35 TL yüklü Forum Erzurum Kart hediye ediyor
YEREL

FORUM ERZURUM, 35 TL YÜKLÜ FORUM ERZURUM KART HEDİYE EDİYOR
'Bursa Erzurum Günleri' başladı
YEREL

'BURSA ERZURUM GÜNLERİ' BAŞLADI
Sekmen: &quot;19 Mayıs; Aziz milletimizin yeniden doğuşudur&quot;
YEREL

SEKMEN: "19 MAYIS; AZİZ MİLLETİMİZİN YENİDEN DOĞUŞUDUR"
Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
Aralıklı dişler gülmeyi engelliyor
YEREL

ARALIKLI DİŞLER GÜLMEYİ ENGELLİYOR
Teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma
YEREL

TERÖRİSTLER İLE GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA ÇATIŞMA
Yaz ayına saç problemi ile girmeyin
YEREL

YAZ AYINA SAÇ PROBLEMİ İLE GİRMEYİN
Başkan Öz: &quot;Takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZ: "TAKIMIMIZA ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BAŞARILAR DİLİYORUM"
B.B. Erzurumspor final maçını Vodafone Arena'da oynayacak
YEREL

B.B. ERZURUMSPOR FİNAL MAÇINI VODAFONE ARENA'DA OYNAYACAK
&quot;Beşiktaş ile oynasak onu bile eleriz&quot;
YEREL

"BEŞİKTAŞ İLE OYNASAK ONU BİLE ELERİZ"
Ilıcalı, Emekliler için müracaat süresini uzattırdı
YEREL

ILICALI, EMEKLİLER İÇİN MÜRACAAT SÜRESİNİ UZATTIRDI
DAİB'den Dış ticaret bilgilendirme seminerleri
YEREL

DAİB'DEN DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ
Maliye Bakanlığı 2017 yılı Nisan dönemi vergi tahakkuk ve tahsilat oranlarını paylaştı
YEREL

MALİYE BAKANLIĞI 2017 YILI NİSAN DÖNEMİ VERGİ TAHAKKUK VE TAHSİLAT ORANLARINI PAYLAŞTI
Başkan Öz, 'Takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum'
YEREL

BAŞKAN ÖZ, 'TAKIMIMIZA ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BAŞARILAR DİLİYORUM'
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir