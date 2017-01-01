Van'da kaçak içki operasyonu

VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 478 şişe kaçak içki bulundu.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Van-Erciş karayolunda uygulama noktası oluşturuldu.
Durumundan şüphelenilerek durdurulan H.E. yönetimindeki 65 HA 805 plakalı minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı 478 şişe kaçak içki ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Ekipler, Tuşba ilçesindeki bir kargo aktarım merkezinde yaptıkları aramada da 265 kilogram kaçak nargile tütünü buldu.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.