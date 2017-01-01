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ANTALYA (AA) - 3. Uluslararası Mammut Tahtalı Run To Sky yarışları, 19-22 Mayıs tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak.

Yarışlar öncesi 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda düzenlenen basın toplantısına, Mammut Tahtalı Run To Sky Organizasyon Komite Başkanı Polat Dede, Mammut Sportive AŞ İletişim ve Pazarlama Direktörü Burak Sarı, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel ve Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü katıldı.

Toplam 10 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılacağı yarışlar, bu yıl 10 kilometrelik Mammut Chimera Run, 6 kilometrelik Mammut Vertical Kilometer, 90 kilometrelik Mammut Tahtalı Ultra Sky, 60 kilometrelik Mammut Tahtalı Berg Sky Race ve 27 kilometrelik Mammut Tahtalı Run To Sky kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Polat Dede, basın toplantısında yaptığı konuşmada, maden ocağındaki metan gazı sıkışmasında hayatını kaybeden iki işçiye Allah'tan rahmet diledi. Bu yıl 5 kategoride koşulacak yarışın her geçen sene daha da büyüdüğünü ifade eden Dede, ilerleyen senelerde bu yarışı dünya şampiyonasıyla taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

Yarışların Türkiye'nin ilk "skyrunning" yarışı olma özelliği taşıdığını vurgulayan Dede, şunları kaydetti:

"Tarihi Likya Yolu'nda ve 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda böyle bir yarışı düzenlememek olmazdı. İlk başlarda nasıl koşulacağı merak ediliyordu. Çünkü sıfırdan 2 bin 365 metreye çıkıyorsunuz. Bu seneki yarışta dünyanın en iyi koşucularından ikisi buraya gelecek. Bu, Kemer için de önemli bir reklam. 90 kilometrelik parkur, dağın etrafında 360 derece dönülerek koşulacak. Zor bir organizasyon."

Kemal Yüksel ise, ilçe turizmine yaptığı katkıdan dolayı Polat Dede ve ekibine teşekkür etti. Haydar Gümrükçü, katılımcıları zirvede ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Burak Sarı da yarışta dereceye giren 2 sporcunun İsviçre'de yapılacak ve dünyanın en zorlu dağ koşusu olarak bilinen Eiger Ultra Trail Yarışı'na gönderileceğini bildirdi.

Yarışlar yarın, 6 kilometrelik Mammut Vertical Kilometer koşusu ile başlayacak.