Boşandığı eşiyle görüşmek için kızını rehin alan zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da boşandığı eşini evde bulamayınca kızını av tüfeğiyle rehin alıp polisten kaçan şüpheli, tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Ahmet Ü. işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ahmet Ü, dün kızı H.Ü'yü (15) okuldan alıp, otomobille yaklaşık 1,5 yıl önce boşandığı eşinin Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi'ndeki evine gitmişti. Burada eski eşini bulamayan şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayıp havaya ateş açtıktan sonra kızını zorla aracına bindirip kaçmıştı.
Polis ekiplerini uzun süre peşinden koşturan Ahmet Ü, Meram ilçesi Bayat Mahallesi yakınlarındaki boş bir arazide durmuş, yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonunda ikna edilebilmişti. Gözaltına alınan Ahmet Ü, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülmüştü.