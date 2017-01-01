TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Tunceli'de

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TUNCELİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "En büyük sermaye altın, petrol falan değil, eğitimli insandır. Bunu da en iyi Tunceli bilir. Bunu bildiğini de sınavlarda gösteriyor zaten" dedi.

Hisarcıklıoğlu, Tunceli'ye yapılacak 200 kişilik TOBB Kız Öğrenci Yurdu'nun temel atma töreninde, eğitime yapılan yatırımların önemine değindi.

Her yatırımın riskinin bulunduğunu ancak eğitime yapılan yatırımda risk olmayacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Ben bir iş adamıyım. Yaptığımız her yatırımın riski var. Kar da edebilirsiniz, zarar da. Ama eğitime yatırım yaptığınız zaman asla zarar etmezsiniz. Hem ülke kazanır, hem siz kazanırsınız. Çünkü insana yapılan yatırım, en büyük yatırımdır. En büyük sermaye altın, petrol falan değil, eğitimli insandır. Bunu da en iyi Tunceli bilir. Bunu bildiğini de sınavlarda gösteriyor zaten.Tunceli en başarılı iller arasına adını gururla yazdırıyor. Benden de kız öğrenci yurdu istediler. Biz de bu kapsamda valimizin verdiği destekle bunun açılışını yapacağız. İnşallah Tunceli'nin en başarılı kızları buradan çıkacak." diye konuştu.

Tunceli Valisi Osman Kaymak da yurdun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Tunceli'nin gerçekten okuma ve yazma oranı çok yüksek. son 4 yıldır ilimizde TEOG'da birinci, üniversite sınavlarında ise ilk 10. sıradayız. Tunceli'nin halkı çok aydın ve eğitime önem veren insanlar. O nedenle eğitime yapılan her yatırım bizler için çok anlamlıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kız yurdunun temeli atıldı. 4 bin 50 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek yurdun 6 milyon liraya mal olması bekleniyor.