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MUĞLA (AA) - TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu üyeleri, Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı bölgeye karanfil bıraktı.

Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde kazanın yaşandığı yere giden TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı ve beraberindekiler bölgeye karanfil bıraktı, ölenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diledi.

Kırlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Birliklerinin bu tür kazaların önüne geçmek için seyahat acentelerini sürekli denetlediğini belirten Kırlı, "Araçların trafik sigortası başta olmak üzere bütün bakımı yapılıyor. Tur gezilerinde yola çıkan bütün araçlar bölgenin Trafik Şube Müdürlüğü tarafından denetlenip 'Trafiğe çıkmaya uygundur' belgesi alınıyor. Hatta bununla da kalmıyor yolda birliğimiz tarafından düzenlenen organizasyonlar, resmi kurum ve kuruluş tarafından denetleniyor." dedi.

- "Vatandaşlarımız gezi amaçlı ucuz organizasyonları tercih etmesin"

Kırlı, bazı dernek ve kuruluşlar tarafından düzenlenen gezilerin birlikleri ile ilgisi olmayan araçlar tarafından yapıldığını aktardı. Gezi amaçlı çıkılan yolculuklarda yaşanan kazaların büyük bölümünün bu tür kazalar olduğunu vurgulayan Kırlı, şöyle devam etti:

"Elbette kaza durumunu sıfır noktasına çekmek mümkün olmayabilir. En azından tedbirli, bilinçli bir şekilde hareket edildiğinde trafik kazaları azamiye indirilmiş olur. Vatandaşlarımızdan ricamız, gezi amaçlı ucuz organizasyonları tercih etmesinler. Seyahate ve yola çıkarken organizasyonu düzenleyen kişi ve kurumların TÜRSAB tarafından belgesi olup olmadığını mutlaka kontrol etsinler. Kendi ve yol güvenliği bakımından seyahate götürülen araçların birliğimiz tarafından düzenlenmiş belgesi olup olmadığını kontrol etsinler. Bütün bunlarla birlikte seyahat süresince sigortası yapılıp yapılmadığına baksınlar."

Yaz sezonu ile seyahat organizasyonlarının da hareketlendiğine işaret eden Kırlı, vatandaşların TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin dışında hiçbir kişi, dernek, kurum ve kuruluşun organize ettiği turlara katılmamak gerektiğini, yasa gereği Türkiye'de TÜRSAB üyelerinin dışında hiç kimsenin tur düzenleyemeyeceğini bildirdi.

Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde şarampole yuvarlanan 03 FR 747 plakalı midibüs, 13 Mayıs'ta yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen karayoluna düşerek 35 AL 1645 otomobile çarpmıştı. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı. Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun Anneler Günü kapsamında İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öğrenilmişti.