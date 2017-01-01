Anneler atletizm pistinde kıyasıya yarıştı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce (GHSİM) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Anneler Yarışıyor Halk Koşusu" renkli görüntülere sahne oldu.

Yakutiye Spor Kampüsü Atletizm Pisti'ndeki koşuda yaklaşık 50 kadın, derece yapabilmek için ter döktü.

800 metrelik parkurda düzenlenen ve oldukça eğlenceli geçen yarışta, annelerin kıyasıya mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.

Koşu sonunda Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, yarışmaya katılan tüm annelere madalya takarak, karanfil hediye etti.

Taşkesenligil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Anneler Yarışıyor Halk Koşusu" programı düzenlediklerini söyledi.

Gençlerin bayramında onları dünyaya getiren annelerinin de pay sahibi olmasını istediklerini ifade eden Fuat Taşkesenligil, şunları kaydetti:

"Amacımız tesislerimizi en iyi şekilde tanıtıp, her yaş grubundan insanların burada rahatlıkla spor yapabileceğini göstermek. 19 Mayıs'ı zirve noktasına ulaştırmak ve her insanı bu etkinliklerde pay sahibi yapmayı da hedefledik. Koşuya 50'den fazla anne katıldı. Onların hepsi bizim gönlümüzde birinci. Bu nedenle hepsine birincilik madalyası verdik."