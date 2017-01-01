Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bodrum ve Marmaris ilçeleri ile Aydın ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınarak Muğla'ya getirildi.
Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.