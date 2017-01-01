Alanya'da FETÖ/PDY operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 eski öğretmen gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri 3 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddia edilen ve daha önce meslekten ihraç edilen 3 öğretmen gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konuldu.
Zanlılar ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.