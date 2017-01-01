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Hatay Valisi Ata'dan sınır karakollarına ziyaret

18 Mayıs 2017 Perşembe, 18:04

HATAY (AA) - Hatay Valisi Erdal Ata, Altınözü ilçesindeki sınır karakollarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığını ve Ziyaret Hudut Karakoluna giden Vali Ata, sınır güvenliğini artırmak amacıyla yapılan çalışmaları ve karakollarda alınan güvenlik tedbirlerini inceledi.

Vali Ata'ya 2'nci Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Mehmet Atila Kayı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Turgay Aras, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ve Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da eşlik etti.

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