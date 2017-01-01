AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay:

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MARDİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, "PKK'nın bölgede yapmak istediği ülkeyi 15 Temmuz'a hazırlama süreciydi. Bütün bunlar bir paketti. Aynı mutfakta, aynı merkezde birbiriyle koordineli pişirilen bir yemekti" dedi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca Mardin'de düzenlenen "Sivil Toplum ve Din" konulu "14. Ufuk Turu Toplantıları" için kentte bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yasin Aktay ve Ahmet Sorgun, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Aktay, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'de eski yönetimler zamanında mütedeyyin insanların zulüm gördüğünü, başörtülü kadınların üniversitelere alınmadığını söyledi. Aktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başörtülüler okula gidemediler ve direkt ayrımcılığa tabi tutuldular. Türkiye'de gerçek anlamda yasal olarak zulme maruz kalmış olan bir tek mütedeyyinler vardır. Şimdiye kadar bir insan 'Kürt'tür, Alevi'dir, Süryani'dir' diye okuldan atılmış değildir. İlk defa yasalara dayalı bir toplumu hedef alarak onları okuldan uzaklaştırmak, başörtüsü ile olmuştur. Bu geçmiş dönemin zulüm kayıtlarına geçmiştir. İmam hatip öğrencileri bir gece bütün haklarından mahrum bırakılarak, üniversite okuma hakkı elinden alındı. Biz barışçıl mücadelemizle kazandık ve bu zulmü kaldırdık. Aynı zamanda başka kesimlerin üzerindeki zulmü de kaldırdık."

Aktay, Kürtlere en büyük alçaklığı sözde Kürtler adına hareket eden PKK'nın yaptığını belirtti.

Terör örgütünün "Kürtleri özgürleştireceğiz" adı altında masum insanları katlettiğine dikkati çeken Aktay, "Bir kere senin yaptığın, kalleşlik, alçaklıktır. Bir kere Kürtlere en büyük alçaklığı sen yapmış oluyorsun. Kürtler adına hareket edip kalleşlik yapıyorsun. Kürtler adına hareket edip alçaklık yapıyorsun. Sonra diyorsun ben Kürtler adına yapıyorum. Kürtler senin yüzüne tükürür." ifadelerini kullandı.

Aktay, PKK ile FETÖ arasında hiçbir farkın olmadığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"PKK'nın bölgede yapmak istediği ülkenin 15 Temmuz'a hazırlama süreciydi. Bütün bunlar bir paketti. Aynı mutfakta, aynı merkezde birbiriyle koordineli pişirilen bir yemekti. Bu yemek birilerinin önüne konulacaktı. Onlar da afiyetle yiyecekti. Bu da onlara zıkkım oldu. Bu millet onlara izin vermedi. Türkiye'yi işgal etmek için bir öncü birlik gibi çalıştıklarının farkındaydılar. Bu anlamda PKK ile FETÖ arasında hiçbir fark yok."

- "Hiçbir şey 16 Nisan'dan önceki gibi olmayacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da 16 Nisan'dan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını vurguladı.

Huzurun Mardin'de meyvelerini verdiğini aktaran Sorgun, "Nasıl 2001'de yola çıktığımızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişsek, aynı 16 Nisan'dan sonra da yeniden ve tekrar hiçbir şey 16 Nisan'dan önceki gibi olmayacak. Bunun uygulamalarına başladık. Bunun ilk uygulaması Cumhurbaşkanımızın partimize tekrar üyeliğinin canlandırılmasıyla yaptık. İkinci uygulamasına ise evvelsi gün gece yarılarına kadar HSK, seçimlerinde yaptık. Önümüzde ki süreçler devam edecek inşallah." diye konuştu.