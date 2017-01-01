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Isparta'da kamyon ile minibüsün çarpıştı: 18 yaralı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 19:52

ISPARTA (AA) - Isparta'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ikisi ağır 18 kişi yaralandı.

Eğirdir-Gelendost yolu Göktaş mevkisinde plakası ve sürücüsü henüz belirlenmeyen kamyon ile minibüs çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Eğirdir'deki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan ikisi yoğun bakıma alınırken, ayakta tedavi edilen 16 kişi taburcu oldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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