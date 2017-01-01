Manisa'nın en yaşlı emeklisine doğum gününde plaket

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MANİSA (AA) - Manisa'da yüz yaşındaki emekliye doğum gününde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü tarafından plaket verildi.

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Şehzadeler ilçesinde bir otelde düzenlenen etkinlikte 1984 yılında Bağ-Kur'dan emekli olan yüz yaşındaki Mustafa Asım Sakınç'a, SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt tarafından plaket verildi.

Etkinlikte konuşan Kurt, Sakınç'ın Manisa'nın en yaşlı emeklisi olduğunu belirtti.

Sakınç'ın bugün doğum günü olduğunu aktaran Kurt, "Bugün benim içinde tarihi bir an. Kendisi 1984 yılında Bağ-Kur'dan emekli olmuş ve 33 yıldır biz kendisine emekli aylığı, yaşlılık aylığı ödemekteyiz. Kendisi bizim için bir tarih, kurumumuz nasıl köklü bir tarihe, derin bir kurumsal hafızaya sahip demişsek, bunun bir varlık bulması bir ruh bulması Mustafa Sakınç gibi emeklilerimiz sayesinde mümkün olabiliyor." dedi.

Tekerlekli sandalye ile ikiz çocukları Enver ve Ziya Sakınç tarafından törene getirilen Sakınç'a SGK İL Müdürü Kurt tarafından plaketi takdim edildi.

Sakınç'ın ikiz çocuklarından Enver Sakınç, "Bugün bizim için de sürpriz oldu. Babam Saruhanlı'nın Halitpaşa Mahallesi'nde yağhanesi ile çok kişiye istihdam sağlamış, birçok kişiye ekmek kapısı açmıştı. Bugün doğum gününde verilen plaket ile babamızla bir kez daha gurur duyduk." diye konuştu.

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Kurt, "Kurumumuzun 1 ay içerisinde yarattığı teşvik 40 milyon liraya kadar ulaştı. İstihdam seferberliği kapsamında 1 Ocak ile 7 Mayıs arasında 12 bin 180 ilave istihdam rakamına ulaşmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda kuruma düzenli prim ödeyen ve istihdama katkı sağlayan işverenlere yönelik plaket töreni düzenlendi.

Törene Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire ve işveren temsilcileri katıldı.



