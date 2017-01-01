Kızıyla birlikte mezun oldu

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesinden (KÜ) 2016-2017 akademik yılında mezun olan öğrenciler, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Başpınar Stadyumu'ndaki törene, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve veliler katıldı.

Rektör Yıldız, burada yaptığı konuşmada, 92 farklı programdan mezun olan öğrencilere meslek kazandırdıklarını söyledi.

Kırıkkale Üniversitesinin 1992 yılında kurulduğunu ve Türkiye'nin kıdemli üniversitelerinden birisi olduğunu ifade eden Yıldız, "12 fakültesi, 1 yüksekokulu, 7 meslek yüksekokulu, 3 enstitüsü ve araştırma merkezleriyle, 37 bin 630 öğrencisi, 588 öğretim üyesi olmak üzere bin 218 akademik, 872 idari personeliyle 25. yılını, çeyrek asrını idrak eden üniversitemiz, bugün 23. dönem mezunlarını uğurlamanın sevincini, gururunu yaşıyor. Mezun olan öğrencilerimize hayatta başarılar diliyorum." dedi.

Yıldız, daha sonra Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Asım Kocaoğlu ve Belediye Başkanı Saygılı ile birlikte fakülte ve bölüm birincilerine diplomalarını verdi.

Öğrencilerin geçiş töreni sırasında açtıkları, "Kışları ılık ve atanmış, yazları sıcak ve seminerde olmak istiyoruz", "Dursun Özbek istifa", "Hiç öpmeyim canım beton döküyorum" ve şehit Ömer Halis Demir'in fotoğrafının yer aldığı "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için" pankartı büyük alkış aldı.

6 bin öğrencinin kep attığı ve diploma aldığı törene katılan veliler de çocuklarının mezuniyet sevincini yaşadı.

- "Türkiye Devleti bizleri çok güzel destekliyor"

Üniversiteyi birinci olarak bitiren öğrencilerden İran Türkmeni Zeınab Abdıgolzar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009 yılında Türkiye'ye geldiğini ve burada yaşamaya başladığını söyledi.

Türkiye'de kalmaya karar verdikten sonra üniversiteye başvurduğunu anlatan Abdıgolzar, "Kırıkkale Üniversitesini kazandım ve bu yıl da mezun oldum. Üniversite birincisi olmaktan çok gurur duyuyorum, mutluyum. Bence hayatta bir kez yaşanır. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızdaydılar. Ben Türkiye'de kendimi yabancı olarak görmüyorum. Türkiye Devleti bizleri çok güzel destekliyor. Herkes istediği bölümü tercih edip okuyabilir." dedi.

Fatma Şensez Meslek Yüksek Okulu İşletme Bölümünü bitiren ve üniversiteden kızıyla birlikte mezun olan 61 yaşındaki Üçler Ünver de mezuniyet sevincini evladıyla birlikte yaşamanın çok güzel olduğunu söyledi.

Ünver, "Çok duygulanıyorum. Ne mutlu bizlere. Bu yaşta kızımla birlikte mezun olmak çok güzel bir duygu. Okul sıralarını özlemiştim. Keşke daha önce okula başlasaydım. Daha da devam edeceğim, planlarım var. Öğrenci arkadaşlar da benim çocuklarım gibiydi. Birlikte okuduk ve mezun olduk. Onlar da beni çok seviyorlar. Yaşımı söylediğim zaman arkadaşlar şaşırıyor. Ben de bu durumdan gururlanıyorum. Herkesin beni örnek almasını istiyorum. Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalışıyorum. Mezun olduğum için çok mutluyum." dedi.

Ünver'in Organik Tarım Bölümü'nü bitiren kızı Ayşenur Ünver de duygularını, "Mezun olmak zaten güzeldi, bir de babamla olunca daha da çok mutlu oldum" sözleriyle ifade etti.

Arkadaşlarının ve hocalarının bu duruma çok şaşırdığını anlatan Ünver, "Babamla planlarımız var. Okumaya devam edeceğiz. Babamla birlikte daha başarılı günlerimiz olacak." diye konuştu.



