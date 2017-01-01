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Giresun'da FETÖ/PDY davasında karar

18 Mayıs 2017 Perşembe, 20:32

GİRESUN (AA) - Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında yargılanan kişiye, 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Tutuklu Erdal Ş'nin yargılandığı davanın karar duruşması, Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme heyeti, yaklaşık 3 aydır devam eden duruşmalar sonucunda Erdal Ş'ye, "FETÖ/PDY üyeliği, yöneticiliği" ile "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

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