Giresun'da FETÖ/PDY davasında karar

GİRESUN (AA) - Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında yargılanan kişiye, 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Tutuklu Erdal Ş'nin yargılandığı davanın karar duruşması, Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Mahkeme heyeti, yaklaşık 3 aydır devam eden duruşmalar sonucunda Erdal Ş'ye, "FETÖ/PDY üyeliği, yöneticiliği" ile "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.