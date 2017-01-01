Bartın’da cinayet davası

BARTIN (AA) - Bartın’ın Akpınar köyünde babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Bakır ile yakınları ve avukatı katıldı.
Sanık Bakır, mahkemede yaptığı savunmasında, babasının sürekli alkol aldığını, annesinden boşanmasının ardından eve başka bayanlar getirdiğini bu nedenle sürekli babasıyla tartıştıklarını, babasını istemeyerek vurduğunu ve pişman olduğunu öne sürdü.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
-Olay
Akpınar köyünde babasıyla aynı binada yaşayan Hasan Bakır, 25 Aralık 2016’da babası Recep Bakır’ı eve başka bayan getirdiği iddiasıyla av tüfeğiyle öldürmüştü.