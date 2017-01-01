Sakarya'da FETÖ/PDY davası

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan 2'nci duruşmaya, 8 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Ayrıca 2 sanık, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

SEGBİS ile kaydedilen celsede tutuksuz sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından savunmaları alındı.

Söz verilen tutuksuz sanık Adem Durmuş, savunmasında iddianameyi okuduğunu, iddiaları kabul etmediğini söyledi.

Dosyadaki sanık Bülent Kılınç'ın yanlarına gelerek Kutlu Doğum Haftası Programı hazırlamak istediğini ancak programın bir derneğin öncülüğünde gerçeklemesinin iyi olacağı yönünde konuştuğunu belirten Durmuş, "Biz de Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni kurduk. Derneğin, Kutlu Doğum Haftası haricinde başka faaliyetine katılmadım. Benim hakkımdaki tek iddia bu derneğe üyeliktir. 2014 yılında dernekten istifa ettim, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık öğretmen Ayşe Müzennet de üniversiteye hazırlandığı sırada FEM Dershanesinin sınavına girdiğini belirtti.

Üniversiteyi kazandıktan sonra bu dershaneden kendisini arayarak tebrik ettiklerini ve planlarını sorduklarını kaydeden sanık Müzennet, şu ifadeleri kullandı

"Dışarıda okumak istemediğimi söyledim. Onların evlerinde kalabileceğimi söylediler. Babamı ikna ettik. Eğer oraya gitmeseydim ailem beni okutmayacaktı. Çünkü devlet yurdu dahi olsa ücretliydi. Ben o dönem cemaat nedir bilmiyorum. Dershane evidir diyerek orada barındım. 2012 yılında üniversiteden mezun oldum. Daha sonra ne onlar beni aradı ne de ben onları aradım. Birçok kez KPSS'ye girdim fakat kazanamadım. Ferizli Zirve Etüt Merkezinde öğretmenlik yaptım. Dernek üyeliği benim bilgim dahilinde değildir. Etüt Merkezinde çalıştığım süre boyunca, örgütsel faaliyet yürütülmedi. Anlattıklarım dışında bu örgütle temas etmedim. Adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum."

Tutuksuz sanık Bülent Bigen ise savunmasında, hakkındaki iddianın Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeliği olduğunu söyledi.

Bu derneğin kurulma fikrinin dosyadaki sanık Bülent Kılınç'tan çıktığını belirten sanık Bigen, "Bu dernek 2012 ve 2013 yıllarında Kutlu Doğum Haftası etkinliği yaptı. 2013 yılında Kılınç, dershane olaylarında devleti müşkül durumda bırakmak için dershanelerin kapatılmasını protesto amacıyla sosyal medya kullanılması konusunda bir şeyler söyledi. Bu tavrın doğru olmayacağını söyledim. 2014 yılında istifa ettim. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer tutuksuz sanıklar da haklarındaki "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamalarını kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Sanık savunmalarının ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbiri ile mal ve hesaplarındaki tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatları, Cumhuriyet savcısının mütalaasının bir kısmına katıldıklarını, müvekkillerinin savunmalarına iştirak ettiklerini, sanıkların tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, bir sanığın sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mal ve hesaplarındaki tedbirin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren ve daha önce kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu 34 sanık hakkında, "silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan, 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.