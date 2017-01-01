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Sakarya'da "81 ilde 81 Anaokulu Projesi"

19 Mayıs 2017 Cuma, 00:21

SAKARYA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın himayesinde Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafından hayata geçirilen, "81 ilde 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Sakarya'da yapılacak 3 derslikli anaokulunun protokolü imzalandı.

Sakarya Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Vali Hüseyin Avni Coş, böyle güzel projeyi Kızılay'ın başlatması ve yürütmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Kızılay'ın başlattığı bu önemli projenin diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olması temennisinde bulunan Vali Coş, "Yapılacak okul öncesi eğitim kurumumuzun Sakarya'ya hayırlı ve uğurlu olmasını yüce Allah'tan diliyoruz. Emeği geçenlere, Kızılay'a destek verenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de kendilerinin sadece yer tahsisinde bulunduğunu, Adapazarı ilçesinde, mülkiyeti devlet hazinesine ait, imar planında temel eğitim bölgesi olarak bulunan yaklaşık bir dönüm araziyi Türk Kızılayı'na, okul öncesi eğitim kurumu yapmak üzere proje planını imzalayarak tahsis edeceklerini aktardı.

Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki ise proje kapsamında yapılacak anaokullarının 3 derslikli tek kat üzerinden Türk bayrağını simgeleyen tek tip proje olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından, anaokulu yapım protokolü, Vali Coş, Töre ve Tiryaki tarafından imzalandı.

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