Kardeşini silahla öldürdüğü iddiası

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ADANA (AA) - Adana'da tartışma sırasında kardeşini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde, S.Y. ile evinde misafir olarak kalan kardeşi Korkmaz Y. (43) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada S.Y. tarafından tabancayla 4 el ateş edildiği öne sürülen Korkmaz Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından üçüncü kattaki evden inerek sokakta bekleyen S.Y, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Korkmaz Y'nin yaklaşık bir hafta önce Muş'tan tedavisini yaptırmak amacıyla Adana'ya geldiği ve kardeşi S.Y'nin evinde misafir olarak kaldığı öğrenildi.