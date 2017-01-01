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Cenaze yolunda trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

19 Mayıs 2017 Cuma, 05:44
Cenaze yolunda trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yakınlarından vefat eden birisinin cenaze törenine gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Mutlu (51) yönetimindeki 34 AY 5629 plakalı minibüs, D-100 karayolu Kösedağ Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Mutlu ile araçta bulunan Süleyman Şahin (51), Oğuzhan Karakoç (21), Günay Coşkun (45), Ramis (41) ve Engin Mutlu (45) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Günay Coşkun ve Ramis Mutlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayı öğrenerek gelen Coşkun ve Mutlu'nun yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

İlk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edilen sürücü Abdullah Mutlu ve Süleyman Şahin'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Minibüsteki kişilerin, yakınlarından vefat eden birisinin Gümüşhane'nin Köse ilçesindeki cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıktığı öğrenildi.

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