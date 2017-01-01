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Kastamonu'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:17
Kastamonu'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Soyanıt idaresindeki 41 PR 155 plakalı otomobil, Sapaca köyü yakınlarında aynı yönde seyreden Ahmet Özcan'ın kullandığı 38 SP 275 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve eşi Zülfiye Soyanıt (57) ile araçtaki Temel Odabaş (47), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Soyanıt çifti ile Odabaş'ın araçta sıkışan cesetleri, Tosya Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak Tosya Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre tali yollardan sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


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