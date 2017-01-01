Cezaevi firarisi koca eşini bıçakladı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde cezaevinden firar eden kişi, eşini bıçakla yaraladı.

Seydikemer Eşen Açık Ceza İnfaz Kurumundan 12 Mayıs'ta firar eden Oğulcan A, 15 Mayıs'ta eşi Melek A'yı arayarak çocuklarını görmek istediğini söyledi. İlçedeki bir alışveriş merkezi önünde buluşan çift arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oğulcan A, buluştukları yerde daha önceden çiçeklerin arasına sakladığı döner bıçağıyla eşini sol bacağından yaraladı. Melek A, ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşini bıçakladıktan sonra kaçan Oğulcan A, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklandı.

- "Olayı gören bir kadın sayesinde kurtuldum"

Hastanedeki tedavisi süren Melek A, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırı sırasında 1 yaşındaki oğlu ile 2 yaşındaki kızının da yanında olduğunu söyledi. Kızının büyük korku yaşadığını anlatan Melek A, olayı gören bir kadının yardım etmesiyle kurtulduğunu, eşinin elinde bıçakla kaçtığını kaydetti.

- "Cezaevinden tehditlerini sürdürüyor"

Melek A, eşinin kendisini tehdit etmeye devam ettiğini, cezaevinden tekrar kaçarak benzer bir olaya kalkışmasından korktuğunu dile getirdi.







