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ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmasının ardından Anadolu'da müthiş bir bağımsızlık, cumhuriyet ve çağdaşlığın üstüne çıkma meşalesinin yanmaya başladığını belirtti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüyüş yapıldı.

Sağlık Bakanı Akdağ, korteje katılarak, yürüyüşteki gençlerle tokalaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi ve bir süre onlarla Türk bayrağını taşıdı.

Yakutiye Kent Meydanı'na gelen grup burada düzenlenen etkinliklere katıldı.

Bakan Akdağ, konuşmasından önce alanda dağıtılan Gençlik ve Spor Bakanlığına ait şapkayı takarak çektirdiği fotoğrafı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a gönderdi.

Sağlık Bakanı Akdağ, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda geleceğin emanet edileceği gençlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bugünün gençlerin günü olduğunu belirten Akdağ, "Bugün size emanet edilen bir ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlerinin güzelliklerini göstereceği bir gün." dedi.

Akdağ, gençlerle iftihar ettiklerini kaydederek, şunları dile getirdi:

"Rabb'im hepinizi muhafaza etsin. Cenabıhakk sizlere bu milletin bayrağına, vatanına, devletine ve milletin kendisine sahip olma feraseti idraki nasip etsin. Cumhuriyet'imiz kurulmadan hemen önce 19 Mayıs'ta o Cumhuriyet'e giden yolun taşları döşenmeye başlamıştı. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı ve ondan sonra Türkiye toprakları üzerinde, Anadolu'da müthiş bir bağımsızlık meşalesi, cumhuriyet meşalesi, muasır medeniyetin çağdaşlığın üstüne çıkma meşalesi yanmaya başladı. Bugün 2017'ye geldiğimizde başını dimdik tutun bir Türkiye var ve Allah'ın izniyle başımızı dimdik tutmaya devam edeceğiz. Sizler çalışacaksınız, sizler pırıl pırıl gençler olarak geleceğimizi inşa edeceksiniz. Biz gençlerimizden eminiz. Gelecekte de bu, dün olduğu gibi bu şekilde tecelli edecektir."

- "Atatürk Milli Mücadele'yi Erzurum'dan başlattı"

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ise konuşmasına, "Kahramanlar diyarı Erzurum'un gençlerinin bayramını kutluyorum" diyerek başladı.

Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıktığını hatırlatan Azizoğlu, "Atatürk, ardından Erzurum'a gelmişti. Milli Mücadele'nin başlatıldığı kahraman şehrin, Erzurum'un kahraman insanlarıyla beraber oldu ve Milli Mücadele'yi Erzurum'dan başlattı. Bugün 19 Mayıs'ta Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümünde Milli Mücadele'nin başladığı şehir Erzurum'da bu bayramı kutluyor olmanın en derin sevgisini, mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular, öğrenciler ve halk oyunları ekibi tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.

Program, aniden bastıran yağmur nedeniyle sona erdi.

Programa, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.