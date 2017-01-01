BURSA (AA) - Hafta sonunun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatiliyle birleşmesi üzerine tatile çıkanlar, Bursa-İzmir karayolunda yoğunluk oluşturdu.
Alınan bilgiye göre, Edremit Körfezi ve İzmir'e gitmek için sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıkan sürücüler, Bursa-İzmir karayolu, Uluabat Mahallesi mevkisinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.
Karacabey Bölge Trafik ekipleri da 3 günlük tatil nedeniyle kontrollerini artırdı.
Mustafakemalpaşa ilçesi girişindeki yol yapım çalışmalarına ise tatil nedeniyle ara verildi.