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Buldukları parayı sahibine ulaştıran öğrenciler ödüllendirildi

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:56

TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde, yolda buldukları parayı sahibine ulaştıran 3 lise öğrencisi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kol saati ile ödüllendirildi.

Zile'de, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yahya Zengin ve Mehmet Emin Zengin ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Eminhan Coşkun, yolda buldukları 20 bin liranın, polis aracılığıyla, sahibi Çölbeyi Ömrüuzun'a ulaşmasını sağladı.

Yahya ve Mehmet Emin Zengin ile Eminhan Coşkun'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali tarafından kol saati hediye edildi.

Öğrencileri davranışlarından dolayı kutlayan Küçükali, "Allah annelerinden, babalarından razı olsun. Hakkı, hukuku, doğruyu, helali, haramı öğretmişler." dedi.

Bu çocuklara eğitim veren öğretmenleri de tebrik eden Küçükali, "Bu örnek davranışlarında gördük ki okullarımızda bu eğitim ziyadesiyle veriliyor. Çocukları tekrar gözlerinden öpüyorum. Amcamızın parası da helal paraymış. Helal süt emmiş olan çocuklarımız da parayı bulup amcaya teslim etti." diye konuştu.

Öğrencilerden Eminhan Coşkun da parayı sahibine vererek insanlık görevlerini yaptıklarını söyledi.

Çölbeyi Ömrüuzun ise 20 bin lirayı bankadan alıp gömleğinin cebine koyduğunu belirterek, "Borcum vardı, oraya götürüp verecektim. Çocuklar parayı getirip polise teslim etmiş. Onlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çocukların bu davranışı herkesi mutlu etti." ifadesini kullandı.



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