Antalya'daki trafik kazası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Akseki ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan 9 yaşındaki Sıdıka Zümra Yayla, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ömer Dikici'nin (55) kullandığı 42 ZK 319 plakalı kamyonet, bugün Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında karşı yönde gelen Mehmet Akif Yayla (34) idaresindeki 42 SK 803 plakalı otomobille çarpışmış, otomobil sürücüsü Yayla kaza yerinde yaşamını yitirmişti.
Kamyonet sürücücü Dikici ile otomobildeki Zeynep Saklan (5), Esra Yayla (32) ve kızı Sıdıka Zümra (9) yaralanmıştı.