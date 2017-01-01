Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne düşerek kaybolan Bedirhan Şen'i arama çalışmaları devam ediyor.
Kurtuluş köyü İsa Ağa mezrası mevkisinde 14 Mayıs'ta ailesiyle piknik yaparken Dicle Nehri'ne düşen Bedirhan Şen'in (5) bulunması için Cizre Belediyesi su altı arama kurtarma ekibi yeniden çalışma başlattı.
Çocuğun acılı ailesi, Dicle Nehri kenarındaki arama çalışmalarını takip ediyor.
Cizre'de oturan Şen ailesi 14 Mayıs'ta Kurtuluş köyü İsa Ağa mezrası mevkisinde piknik yaparken Dicle Nehri'ne düşen Bedirhan Şen'in (5) bulunması için jandarma, itfaiye, AFAD, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Cizre Belediyesi su altı dalgıç ekiplerinin yürüttüğü çalışmalardan sonuç alınamamıştı.