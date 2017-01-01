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Atatürk'e hakaret eden kişi tutuklandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:55

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocabaş Mahallesi'nde mermercilik yapan 43 yaşındaki Ekrem Çaylı, sosyal medya hesabı üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden bir paylaşımda bulundu.

Vatandaşların tepkisini çeken paylaşımı tespit eden Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çaylı'yı gözaltına aldı.

Jandarmada ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Çaylı, tutuklandı.


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